“Seega on tegemist teatud mõttes auvõla tasumisega saarlaste ees,” ütles major Tanel Rütman Kaitseliidust, kust presidendile see ettepanek tehti, ning kes omakorda pöördus riigikaitse kõrgeima juhina Saaremaa vallavalitsuse poole.

“Selleks on vaja nii kohalike elanike ja ettevõtjate toetust kui ka toimivat partnerlust paraadi korraldajatega,” ütles vallavanem Mikk Tuisk. “Loodetavasti on võidupüha paraadi toimumine Kuressaares meeldejääv nii saarlastele kui ka meie külalistele.”

Rütmani sõnul on paraadil osalejate arv viimastel aastatel küündinud 800 inimese kanti. Palju oleneb paraadiplatsi suurusest ja ka pandeemia osas valitsevast olukorrast.

Mõningad eelplaanid on Tanel Rütmani sõnul juba tehtud ja konkreetsem koostöö Saaremaa vallavalitsusega algab veel sel aastal. Kuressaare linna kitsast keskust tema probleemina ei näe. “Kaitseliit on võidupüha paraadidega suurepäraselt hakkama saanud ka näiteks Hiiumaal Kärdlas, vaevalt et Kuressaare olud kitsamad on,” ütles ta.