Uuringu juhi, peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul tuvastati seekord Saaremaal ka nakatunud viiruskandjaid, kelle hulk on siiski Eesti keskmisest madalam: 0,7% võrreldes Eesti keskmise 1,2 protsendiga. Kalda lisas, et seireuuringu tulemuste jaotamine maakondlikule tasandile tähendab, et sõltuvalt sellest, kui palju inimesi on uuringukutsele vastanud ja testima tulnud, lähevad tulemuste veapiirid vahel ka laiaks.