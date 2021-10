Tuuliku-uuringu tegijad leidsid Sõrve lähistelt suure laevavraki

"Meile oli see avastus loomulikult suur üllatus," ütles Saksa lipu all seilaval uurimislaeval Seabed Explorer merepõhja uurimistöid teostav insener Christian Riess . "Vrakk paikneb kavandatava merekaablitee läheduses ja rannikust mitte kaugel."

Merepõhja sügavus vraki leidmise kohal on veidi üle 25 meetri. Vrakk on külili ja selle kõrgus on umbes 13 meetrit. See tähendab, et laevavraki kõrgeim koht asub merepinnast umbes 12,5 meetri sügavusel.