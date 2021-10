Koalitsiooninõukogu otsustas Saaremaale osta turismikaartide kogu

Visit Saaremaa uuendas euroraha toel suve lõpus üle Saaremaa seitse suurt turismikaarti, millel oli juba iganenud info. Uuendamist vajavaid kaarte oli küll rohkem, kuid raha eelarves ei olnud. Kaardid said valmis ja paika, kui selle avastas Keskerakonna Saaremaa liider Mihkel Undrest , kellele kuuluvas Mõntu sadamas samuti kaart uuendamata jäi.

Undrest viis teema poliitküsimusi arutavasse nõukogusse, kus leiti, et Visit Saaremaal on uute kaartide tellimise jaoks raha küll. Nüüd on tegemisel üks uus kaart ja uuendatakse üheksa tükki lisaks. Uue kaardi saab Panga pank ning uuendatud kaardid Kihelkonna parkla, Kärla keskus, Mõntu sadam, Sääre parkla, Orissaare keskus, Mustjala keskus, Tornimäe rahvamaja parkla, Laimjala-Audla teerist ja Püha kiriku parkla.