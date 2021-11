Saaremäel tänas usalduse eest ja märkis, et kui talle ettepanek tehti, ei saanudki ta muud teha, kui pakkumine vastu võtta. "Ei saa ju öelda, et ma seda tööd teha ei oska," sõnas Saaremäel ja avaldas lootust, et Muhu volikogu suudab ka järgmised neli aastat täita oma ülesandeid samasuguses üksmeeles, nagu seda seni on tehtud.