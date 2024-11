TERVIS Talisuplus – sõltuvust tekitav hobi

Talisuplejaid koondava T-Klubi liikme Cariina Latkini jaoks on tema hobi hea viis organismi karastamiseks. "Samas aitab see mul ka oma vaimu tugevdada – viib mind mugavustsoonist välja ja annab hea enesetunde," ütleb Cariina. Tsiteerides ingliskeelset fraasi: "Get comfortable being uncomfortable", mis eesti keelde tõlgituna kõlaks umbes nii: "Saavuta mõnus enesetunne ebamugavustunde abil." "Seda õpetab talisuplus kindlasti," leiab Cariina.