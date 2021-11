Kuressaare Hariduse ja Salme koolis informaatika- ja füüsikaõpetaja olnud Meelis Juhandi ütles, et ta lootiski pärast politseitööd jätkata kas sotsiaal- või lastekaitsetöötajana, kuid toona vabu kohti polnud ja seega valis ta õpetajatöö. Juhandi tunnistas, et nüüdne töö on politseitööga sarnasem kui õpetajaamet ning varasem kogemus ja praktika aitasid tal kvalifitseeruda.