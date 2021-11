Viirelaiu puhkekeskuse peremees Priit Villemson ütles Saarte Häälele, et kalamehed pääsesid napilt. "Sai vette hüpatud ja päästetud. Viimased sekundid olid ühel neist," tähendas ta. Kalamehed olid külmas merevees ujunud-ulpinud selleks hetkeks juba umbes tunni.

Villemsoni sõnul vedas kalameestel tänu ühele nende puhkekeskuse külastajale. "Meie üks külaline jalutas rannas ja kuulis kisa. Muidu poleks neid näinud-kuulnud," nentis ta. "Kui siis nägime meres mehi, läks kiireks."

Õnnetus juhtus Viirelaiust 400-500 meetri kaugusel. Kalameeste paadil olevat mootor ühel hetkel katki läinud ning siis visanud paadi ninast äkki laine sisse. Sedamoodi mehed merre sattusidki.

Villemsoni sõnul vedas meestel ikka väga. "Üks neist oli kõhuli vees ja arvasin, et on kõik ka. Kontaktitu oli ja meist üks hüppas vette ja siis kolmekesi tirisime ta paati. Mega raske oli," kirjeldas ta, soovitades kõigil merele minnes ettevaatlik olla. "Meri nalja ei mõista," kinnitas Priit Villemson.

Paat jäi leidmata

Muhu Merepääste Selts sai merevalvekeskuselt väljakutse infoga, et Viirelaiu lähistel on paat ümber läinud ja inimesed vees. "Selle aja peale, kui me Kuivastust välja sõitsime, tuli uus info, et Viirelaiu kohalikud olid hädasolijad kätte saanud ja Virtsu toimetanud," rääkis kohalik merepäästja Madis Rehepapp. "Käisime küll paati otsimas, aga pime tuli peale ja see jäi praegu leidmata."

Politsei pressiesindaja Kristjan Lukk ütles, et täna kell 16.19 teatati merevalvekeskusele, et Viirelaiu ja Virtsu vahel on läinud kummuli paat kolme kalamehega. Ta lisas, et merevalvekeskus andis häire PPA helikopterile ja laevale Valve, parvlaevadele Piret ja Regula ning Muhu ja Virtsu vabatahtlikele merepäästjatele.

Seda, et Piret merehädalistele appi tõttas, andis aimu ka Marine Trafficu veebikülg, kus saab reaalajas jälgida laevade liikumist. Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro kinnitas, et selline olukord tõesti oli, et merevalvekeskus palus parvlaeval Piret minna appi inimesi päästma. "Piret asus teele, aga siis palve tühistati, kuna juba üks teine alus jõudis abivajajateni," märkis Arro. "Olukorrast tingituna parvlaeva Piret mõned väljumised täna päeval hilinesid, aga juba kella 18-ks oli laev tagasi graafikus," kinnitas ta.

Mehed toimetati Pärnusse

"Kaldast umbes paarisaja meetri kaugusel olnud meeste appihüüdeid kuulis Viirelaiul viibinud inimene ja saarelt läks neile appi kaater," kirjeldas Lukk. "Alajahtunud mehed, neist üks teadvusta, leiti üles ja toimetati Viirelaiule ning sealt edasi Virtsu."

Ka see kolmas mees tuli politsei pressiesindaja sõnul viimaks teadvusele ning kiirabi viis kõik kannatanud tervisekontrolliks Pärnu haiglasse.

„See sündmus on heaks näiteks, kuidas merel hätta sattunule on valmis kiirelt appi tulema väga palju ressurssi, kuid et kohale jõudes oleks veel üldse kellelegi abi osutada, tuleb enne merele minekut teha palju ettevalmistusi. Merele minnes tuleb kanda korralikult kinnitatud päästevesti ning võtta kaasa veekindlalt pakendatud telefon, millega häda korral abi kutsuda. Võib kindlalt väita, et vestide ja mobiiltelefoni olemasolu päästis täna hätta sattunute elu,“ ütles politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Ivo Utsar.

Mida peab teadma enne merele minekut:

• Tee selgeks, milline on ilm merel järgnevatel tundidel - kust suunast puhub tuul, kust tuleb laine.

• Õige varustus vastab merel tehtavale tegevusele. Kindlasti on vajalikud päästevest, päästevarustus ja sidevahendid.

• Arvesta ujuvvahendi eripärade ja tehnilise korrasolekuga.

• Anna oma tegevusest teada lähedastele või merevalvekeskusele numbril 619 1224.

• Mine merele kellegagi, kellel on piisav kogemus ja oskused merel toime tulla.

• Ära hinda üle enda oskuseid ja võimeid.