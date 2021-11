KERT VALDARU ⟩ Erivajadusega töötaja rikastab töökultuuri

Ülimaid asju on abistada ligimest, et ta saaks iseseisvama elu poole liikuda. Üks viis selleks on aidata inimene tööle. Meie keskuse kogemus näitab, et erivajadusega inimene tahab väga töötada ning võrreldes kümne aasta taguse ajaga on tööandjad üha enam valmis tööle võtma erivajadusega inimesi. Alati saab paremini, kuid Eesti on liikumas tegudega toetavama ühiskonna poole, kus väärtustatakse rohkem iga oma liiget. Astangu keskus julgustab erivajadusega inimesi palkama.

Ka Astangu keskuse missioon on mõjutada inimest iseseisvamaks saama. Selleks jagame teadmisi tööealistele erivajadusega inimestele ning õpetame vajalikke oskusi. Suur rõhk on praktilisel ja väiksem teoreetilisel lähenemisel.

Edukas koostöö

Keskuses on võimalik õppida nii iseseisvamaks eluks ettevalmistavatel kohanemiskursustel kui ka erialapõhistel kursustel: pagar-kondiitri abiks, puhastus- ja toateenindajaks, abikokaks, puidutöötlejaks, IT-süsteemide nooremspetsialistiks. Lisaks valmistuvad õppijad tööeluks karjääritundides, ettevõtteid külastades, praktikatel ja tööharjutustel.

Keskuse tööhõivespetsialistide ülesanne on hoida igapäevast sidet tööandjatega, et olla kursis nende ootuste ja vajadustega. Tööhõivespetsialistidel on suur vastutus. Nad peavad leidma õppijale sobiva praktika- ja töökoha, mis vastaksid tema võimetele ja oskustele ning kus ta tunneks ennast hästi ja väärtustatuna.

Meie õppija oskab hinnata iga tööd, olgu see lihtsam või keerulisem – peaasi, et töö pakub rõõmu ja väljakutset. Põhjalik kaalumine ja see, et õpilast ei saadeta esimesele ettejuhtuvale töökohale, hoiab ära hilisema võimaliku konflikti tööandja ootustega. Samuti ei heitu meie õppija, kui tal tuleb töötada avatud tööturul.

"Nii mõnegi töötaja oskused ja suutlikkus on arenenud nii palju, et pärast mõnda aastat on nad suutelised tavatöökohale asuma."

Tööandjate tagasiside näitab, et tänu põhjalikule eeltööle ja kaalumisele on nad erivajadusega inimese näol saanud motiveeritud ja lojaalse töötaja, kes võib oma innukusega olla eeskujuks kogu organisatsioonile.

Keskusel on välja kujunenud head partnerid, kes pakuvad õppijatele võimalust saada esmane töökogemus. See aitab õppijail paremini aru saada oma soovidest, oskustest, eelistustest ning võimetest. Praktikakohad hindavad keskuse õppijaid kõrgelt, pakkudes sageli neile praktika lõppedes ka töökohta. Tänu kolmepoolsele koostööle keskuse, õppijate ja tööandjate vahel oleme saavutanud usaldussuhte, kus nii mõnigi tööandja, kui endal töökohta kohe pakkuda pole, soovitab meie praktikante teisele ettevõttele. Või siis leiavad nad oma asutuse sees töökoha teises linnas, praktikandi kodu lähedal. Alles hiljuti oli juhus, kus meie õppija soovis oma kodu lähedal asuva toidukaupluse teenindajaks saada. Õppijat soovitati konkurendi kaupluse juhatajale, kes ta tööle võttis. Juba esimesel poolaastal pälvis see õppija aasta töötaja tiitli.

Hirmud ja kartused