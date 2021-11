Pandora paberid "paljastasid" ka mehe, kes ehitab politseipaate

2002. aastal pani Vanaselja toonase kurikuulsa finantsnõustaja Diveci abiga Belize’il püsti ettevõtte Reydel Holdings LTD. 2012. aastani kuulus Reydelile Eestis tütarfirma OÜ Riverdeep, mis peaasjalikult arendas kinnisvara Kuressaares ja Tallinnas.

"No aga mis vahet seal üldse on? Ega seal ei ole ju midagi ebaseaduslikku. Offshore’i omamine ei tähenda midagi halba," ütles Vanaselja. Tema väitel seisis ettevõte tühjalt ja seda ei kasutatud.

Vanaselja on kaasomanik Baltic Workboatsis, mis on läbi aastate võitnud hangetel kümmekond politsei- ja piirivalveameti paatide ja laevade soetamise lepingut koguväärtuses ligemale 20 miljonit eurot. Ettevõtte viimase kolme aasta müügitulu ületab 100 miljonit ja kasum on ligemale kolm miljonit eurot.