Nädala sees eraldi programmi ei ole, kuid kesklinna on lubanud tulla glögiputka meeskond.

Keskväljak saab sel aastal ka teistmoodi jõulukaunistused. Saaremaa vallavalitsuse arhitekt Piret Miller ütles, et kui eelnevatel aastatel on põhirõhk olnud just pimedat aega valgustavatel lambikestel ja valguskettidel, siis sel aastal lisanduvad nii kuusele kui ka keskväljaku kohale kuulid ja vanikud, mis annavad ka päeval sära. Keskväljakule tuuakse ka pisikesed kuusekesed.