Saaremaa mesindus väljus põranda alt

2019. aastal registreeriti Saare maakonnas 2751 mesilasperet, eelmisel aastal 3121 mesilasperet ja sel aastal 3845 mesilasperet. Kaua aega Saaremaa mesindust juhtinud Aimar Lauge sõnul on sel aastal ülesantud perede arv ligilähedane mesilasperede tegelikule arvule maakonnas. Puudu on kõige rohkem 10 protsenti, kusjuures suuresti jäävad registreerimata pered, mille puhul mesinik eeldab, et need ei ela talve üle.