Salmel avati Sassi sild

“Uurisin sildadele inimeste nimede panemist ja selgub, et lähiajaloos ei ole seda tehtud. Varemalt on Tartus ehitatud kivisild Katariina II auks ja see sai nime Katariina. Pärnumaal Tori–Massu teel asub sild nimega Feldmani, mis on ehitatud 1964. aastal, kuid dokumentidest välja ei tule, kust see nimi pärit on,” rääkis transpordiameti taristu haldamise teenistuse Lääne üksuse juhataja Hannes Vaidla.