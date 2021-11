MAA ELU ⟩ Piimatootja Peeter Labo elutööd jätkab noorem poeg

Hansu talu peremehe Peeter Labo (67) sõnul tõusis talu üleandmine päevakorda sel aastal, sest pensioniiga juba jookseb ja tervis teeb vaikselt vähikäiku. "Motiiv pole enam see, mis varem, nii et on just õige aeg noorele üle anda," sõnab Labo.