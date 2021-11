Kuressaare Hariduse kooli ja Saaremaa gümnaasiumi ehituse võrdlemine on meelevaldne, kuna Hariduse kooli suletud netopind on 5346,4 m² ja ehitushanke maksumus on avalikkusele teada, kuid riigigümnaasiumi suletud netopind on ligikaudu 1000 m² väiksem ja ehitustööde maksumuse osas võib ainult spekuleerida.