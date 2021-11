Puuetega inimeste koda korraldab poeringe

"Paraku kõik meist ise poodi ei pääse," tõdes Allas. "Meile on kurdetud, et need, kellel käib kodus koduhooldaja, saavad küll toitu koju tellida, aga koduhooldaja neid poodi viia ei tohi. Inimene tahab aga ka ise kaupa valida – ka siis, kui ta suudab liikuda vaid rulaatoriga."

Allase sõnul helistas talle üks proua, kes rääkis, et tänu SPIK-i sotsiaaltranspordi teenusele pääses ta poole aasta jooksul esimest korda poodi. "See oli tema jaoks nii tähtis, nagu oleks tegu olnud teatriskäiguga," lausus Allas.

Kuigi sotsiaaltransport on mõeldud selleks, et inimene näiteks panka, apteeki või arsti juurde viia, poeretkedeks see siiski ette nähtud ei ole. Samas võib vahel juhtuda, et inimesel jääb näiteks pärast kaubanduskeskuses asuva apteegi külastamist aega ka poeskäiguks, enne kui kokkulepitud kellaajal taas sõidukisse istuda.