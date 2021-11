Vallavolinik Mart Maastik ütles istungi alguses, et muusikakooli õpetajad tulid kohale selleks, et juhtida tähelepanu vallas valitsevale kohutavale palgalõhele. "See on oluline just täna, kui hakkame arutama vallajuhtide palkade tõstmist," ütles ta ja lisas, et muusikakooli õpetaja palgamäär on praegu 1050 eurot, riiklikult on aga õpetaja palga alammäär 1350 eurot.