Telemees ja poliitik Juhan Aare ning metsamees Leo Filippov kohtusid juba aastakümneid tagasi Saaremaal. Saatejuhile Aare Lainele räägib Salme küla mees Filippov, et ta tutvustas tollal Juhanile Sõrve poolsaart ja Saaremaad tervikuna. Esimesest kohtumisest süvenesid sõprussuhted, mis arenesid koostööks. Mõlemale mehele tegi meelehärmi Eestimaa metsade majandamine.

Tohutu suured lageraielangid riivavad silma. Leo nimetab neid lauslageraieteks. Raie mahud on liiga suured. Filmis tuuakse esile metsade lagastamine. Töö kvaliteet jätab pehmelt öeldes soovida. Osa materjalist salvestati ka Saaremaal.

Leo Filippov toonitab, et viimane osa seriaalist tuleb kokku panna ilma Juhan Aareta. Salvestust saab näha YouTube-is ja Eesti Looduskaitse veebis "Looduskalender". Saates lahatakse ka looduakaitsealast tegevust ja elu-olu Eesti saartel. Aastaid on Leo Filippov kuulunud Eesti saarte kogusse. Puudutatakse ka merelist teemat. Saatejuhi vestluskaaslane on ka Saaremaa merekultuuri seltsi liige.