Perearstikeskuse seifivarguse taga on kaks teismelist ja politseile juba tuttav noormees

Nüüd on asjaga seoses selgunud veel detaile. Eesti Ekspress kirjutas sel nädalal, et lukustamata ukse kaudu perearstikeskusesse sisenenud alaealised panid pihta ratastooli ja seifi ning nagu nad hiljem politseile rääkisid, vajati ratastooli seifi transportimiseks. Seifis oli ligi 800 eurot.

Politsei on teinud kindlaks, et varguse sooritas kolmeliikmeline punt. Ühel neist oli perearstikeskuse kohta siseinfot - ta teadis, millist ust öösel ei suleta. Eeluurimise andmetel on vargusega seotud kaks teismelist: 14aastane ja 15aastane poiss ning 24aastane noormees.