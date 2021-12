Hoppeti meeskond pälvis politsei tänukirja

“Meile oli see paras üllatus, et niisuguseid asju tähele pannakse. Mina pidasin seda täiesti tavaliseks tegevuseks,” ütles Rooväli. Ta lisas, et meeskond sai kohaliku politseiga väga hea kontakti, suvised loengud ja mereõppused, mis politsei abiga läbi viidi, olid päris tulemuslikud.