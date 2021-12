Eakate hooldekodusid on Saaremaal kokku viis, Muhus üks. Mitte ükski nendest pole koroonast puutumata jäänud, kuid viimasel ajal pole haigestunuid olnud.

Neljas hooldekodus – Muhus, Kihelkonnal, Pärsamal ja Upal asuvas Südamekodus – on vaktsineerituse tase suurepärane. Pärsamal ja Upal on kõik hooldekodu elanikud kaitsepoogitud, Muhu hooldekodus on vaktsineeritud elanikke 90,2 protsenti.