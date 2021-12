11 kuu jooksul on ravimiamet saanud teate 28 surma kohta, neist teateist 15 esitasid arstid, 13 patsientide lähedased, kuid terviseameti hinnangul vaid nelja surmajuhtumi puhul ei saa seost vaktsiinidega välistada. Kõik need neli surmajuhtumit on olnud seotud AstraZeneca vaktsiiniga.