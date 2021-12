Trükiteenuse hinnatõusu taga on paberihinna tõus nii Euroopas kui ka kogu maailmas. Aasta algusega võrreldes on paberihind kasvanud ligi kolmandiku võrra.

"Hetkel on paberitehased meile teada andnud, et nad suudavad praegust hinda tagada järgmise aasta esimese kvartali jooksul," ütles Printalli müügijuht Anne Aavik-Taasväli. "Mis saab aga edasi, täna veel öelda ei oska. Me ise väga loodame, et olukord [paberiturul] peaks ükskord ikkagi stabiliseeruma."