Saarlane Iraagis: “Ristmikule sõidab see, kel suuremad munad!”

Aastaid puitkatuste ehitusega tegelenud Priit Venda ütleb, et tahtmine vahelduseks midagi muud teha pakitses temas juba pikemat aega. “Kui tuli pakkumine minna Kaitseliidu välismissioonile, oli kohe selge, et see on minu jaoks. Vaatasin ka naisele korraks otsa ja tema ütles kah, et sulle on seda tarvis,” lausub ta. Koos Priiduga käis Iraagis viis saarlast, kes kuulusid julgestusüksusse ESTGUARD-4.