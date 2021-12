Uuest aastast oleme sunnitud tõstma lehetellimuse hinda, sest teist võimalust lihtsalt ei ole. Pea kõigi elutähtsate teenuste järsk hinnatõus mõjub ka meile, ent kõige rohkem määrab ajalehe hinda ikkagi paber.

"Meie trükikoja jaoks on septembriga võrreldes paberihinnad tõusnud orienteeruvalt 26 protsendi võrra," ütles meie hea partneri Printalli müügijuht Saarte Häälele sel teisipäeval.

Meie lehe jaoks tõusis hind hetkel 15%, paberi hind üle kogu maailma on koroonakriisiga seotult tõusnud aga ligi kolmandiku võrra. Lisaks on üha kiiremas tempos tõusnud kojukande hinnad, mis on kergitanud üle-eestiliste päevalehtede hindu. Elektrihinna tõusu on tänaseks märganud igaüks – seegi mõjutab kõvasti ka lehetootmist.

Saarte Hääl on seni pakkunud kvaliteetset sisu märksa odavamalt kui enamik Eesti maakonnalehti. Täiesti iseseisva eraettevõttena edukalt toimimine maastikul, kus suured meediamajad aina laienevad ja väikseid oma hõlma alla haaravad, on omamoodi väike ime. Seda enam praegu, mil koroonakriis on kohalike ettevõtete eelarveid ja ühtlasi kohaliku meedia reklaamikäivet kõvasti kärpinud. Mis ta muud on kui saarlaste jonn. Ja seda me ei jäta!

Leht ilmub alates järgmisest aastast paberil senise viie asemel neli korda nädalas, teisipäevast reedeni. Püsilugeja ei kaota ometi midagi, sest vabaneva energia suuname digilehe tihendamisse ja kvaliteedi tõusu. Värske saare uudis, värvikad fotogaleriid ja videod saare sündmustest on tellijale kättesaadavad läbi nädala, samuti laupäeval ja pühapäeval.

Digitellimuse hind ei tõuse sentigi, nii et julgustame kõiki saare uudiste huvilisi tellima digilehte – seda saab lugeda sõltumata asukohast, nii et see sobib imehästi ka jõulukingiks mandrile või välismaale kolinud saarlasele.

Samas ei unusta me ka paberisõpradest lugejaid: neljal päeval nädalas potsatab te postkasti trükisoe leht. Reedest lehte tasub oodata erilise õhinaga: läbi viieteist aasta on just pikkade lugudega nädalalõpuleht pakkunud seda "tahaks midagi mõnusat" elamust. Ja seda Eesti suurte lehtedega võrdväärsel tasemel – ainult selle vahega, et jutt käib ikka meie oma saare asjadest.

Hea saarlane või Saaremaa sõber, tee püsitellimus ja toeta saare oma sõltumatut ajakirjandust!

Uued tellimishinnad hakkavad kehtima alates esmaspäevast, 13. detsembrist: püsitellijale maksab paberlehe ühe kuu tellimus 10.80. Soovitame soojalt lisada digitellimus, mis on paberlehe püsitellijale vaid 2 eurot kuus. Ilma paberleheta maksab digitellimuse esimene kuu 2 eurot, edaspidi 7.99 kuus.