Saarte Hääl 15: miljon lennukit hiljem

8. detsembril 2006 ilmunud Oma Saare esimene number maksis 8 krooni. Lugedes lehte saab aimu, et 15 aastat on ikka väga pikk aeg. Võrdluseks võib tuua, et tol aastal sündinud lapsed õpivad praegu Saaremaa gümnaasiumi esimeses astmes. Kes oleks siis ette kujutanud, et nii läheb? Või teistpidi vaadates, kes meist mäletab Kuivastu suuna ringteed ilma Auriga keskuseta? Just Auriga planeerimisest sai vastse lehe esiuudis. Vahepealsetel aastatel on Auriga jõutud juba ümber ehitada.