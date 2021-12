Pisike Katre istub, naeratus huulil, ja kallistab kiivalt oma uut mänguasja. Aeg-ajalt tõmbab ta käega üle pea parema poole – ilmselt on väikese tüdruku jaoks veel pisut harjumatu, et seal, kus varem olid pikad blondid kiharad, on nüüd lühike siilipea ning kõrva taha jookseb pikk operatsiooniarm.