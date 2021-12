Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge märkis, et tänavu mais avatud viikinginäitust on saatnud erakordne publikumenu, tõenäoliselt läbi aegade suurim.

“Näitus, millega andsime arheoloogide avastustele väljundi, tõi meile ka planeeritust oluliselt suurema omatulu. See on suurepärase meeskonnatöö tulemus, kus pingelises tööprotsessis on igaüks andnud oma parima. Ja tulemus on seda pingutust igati väärt. Olen oma kollektiivi üle uhke,” rääkis ta.