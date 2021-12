Valikute tegemine on nii mõnelgi korral keeruline, aga mitmekesisus loob suurema pildi sellest, kuidas me talletame olemasolevat või meenutame olnut.

Neist paljudest täht- või kuupäevadest on kindlasti äramärkimist väärt 18. veebruar 2022, mil võimalus mingil moel tähistada kirjanik Juhan Smuuli sünniaastapäeva. Ehk on tänasel päeval just hea Smuuli uuesti lugeda, aru saamaks, et kõik ei olegi nii punane, must või siis valge.