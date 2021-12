Võimuliit asub vähendama lasteaiakulusid

“See on kõige esimene samm, et hakata liikuma kohatasu ja toiduraha vähendamise poole, mitte valimislubadusega vastassuunas,” ütles volikogu esimees Jaanus Tamkivi. Riigi miinimumpalk on kohatasu arvutamise alusena sätestatud kohatasusid käsitlevas valla määruses, mille volikogu peaks ära muutma. Vastasel korral kohatasud tuleval aastal tõuseksid, kuna miinimumpalk kerkib 12 protsenti.