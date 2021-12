Saaremaa sai maailmas ainulaadse muuseumieksponaadi

"See on tee, kus saab kulgeda," ütles maanteemuuseumi direktor Kadri Valner 68 kurviga päranditee kohta. Muuseum koos transpordiametiga olid autorid teele, mis nende endi sõnul on kindlasti ainulaadne Eestis ja Euroopas, kui mitte kogu maailmas. Transpordiameti Lääne teehoiu osakonna juhataja Hannes Vaidla sõnul on Lõmala–Kaugatoma tee vaieldamatult üks ilusamaid Eestis.