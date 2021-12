"95 meetrit ja 95 annetajat. Nimekirjas on ka üsna pisikesed külalapsed, kelle eest annetasid vanemad. See on osa küla ajaloost. Järgmised põlved saavad teada, kes aastal 2021 küla edendamiseks oma panuse andsid," rääkis külavanem. "Tänan kõiki, kes ettevõtmisele oma õla alla panid. Nende hulgas olid ka kaitseminister Kalle Laanet ja vallavolikogu esimees Jaanus Tamkivi. Aiameistrid kutsusime Tagaverelt. Külarahvaga käisime abitöödel."