Round Table´i Saaremaa klubi viis päästetöötajatele maitsvat jõulurõõmu

Juba kaks aastat on klubi jõululaupäeval viinud Kuressaare, Orissaare ja Kihelkonna päästekomandode valves olevatele meeskondadele jõuluprae. Tänavu leiti, et toetajate ringi võiks laiendada ja algatusse õnnestus lisaks kaasata ka Viking Burger, Saaremaa Piimatööstus ja Pöide pruulikoda. Tänu neile sai kingisaajate ringi laiendada ja jõulurõõmu pakkuda kokku seitsmekümnele Saaremaa päästetöötajale.

Klubi esindaja Kaupo Kongas ütles, et kingitused läksid neile, kes reaalselt õnnetuspaigal käivad. "Me soovisime tänada neid, kes ikka autosse hüppavad ja sündmuskohale sõidavad," lausus ta. 24. detsembril käisidki Round Table'i vennaskonna liikmed ühes peredega kinke komandodes üle andmas.

"Kui seda toetuse asja kaalusime, siis päästjate teema väga hästi kõnetas," selgitas kingituste viimist komandodele Kongas, kes ise on vabatahtlik merepäästja. "Nad on 24-tunnistes vahetustes ja 24. kuupäeval istuvad depoos, mitte kodus. Ikka selleks, et loetud sekunditega reageerida, riidesse panna ja välja sõita," lausus ta.