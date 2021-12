Saaremaa ettevõtjad sõdivad praamipileti hinnatõusu vastu

"Ettevõtjate liidu jaoks on igasugune piletihinna tõus täielikult vastuvõetamatu, sest me jätkuvalt loodame, et parvlaevaühendus on ikkagi maanteede pikendus," ütles SEL-i juhatuse esimees Robert Pajussaar. "Hea küll, me saame aru, et tänaseks on kokku lepitud mingid hinnad ja et pikemas perspektiivis võime me tõepoolest nende muutmise osas läbirääkimisi pidada."