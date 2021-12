Vana-aastaõhtu ja 1. jaanuari ilm – vihm, lörts ja tuul

1. jaanuari öösel muutub sadu põhja poolt alates laialdasemaks ning läheb üle lörtsiks ja lumeks, tuiskab. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, pärast keskööd pöördub loodesse ja põhja ning tugevneb saartel ja rannikul 6-10, puhanguti 14, hommikul kuni 14, puhanguti kuni 20 m/s. Saartel tuleb kuni 4 kraadi sooja. Teed on libedad! 1. jaanuari päeval on pilves selgimistega ilm. Saartel ja rannikul puhub loode- ja põhjatuul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus -4 kuni +1 kraadi, pärastlõunaks langeb kõikjal alla 0 kraadi. Teed on libedad.