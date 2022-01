"Huvitatud poolte esmane tagasiside oli, et ärge raisake riigi raha uuringutele. Kuid suurtes asjades tuleb teha informeeritud otsused. Merendusuuringud ongi kallid. Kui aga hiljem ehituse käigus selgub, et midagi tuleb muuta, läheb see oluliselt kallimaks. Uuringu kulud on selle kategooria ehitustega võrreldes väikesed," rõhutas Orav.