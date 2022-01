Politsei tuvastas, et lapsed said nutikassast osta alkoholi ja tubakat

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et kontrolltehingusse kaasati alaealine ja ühes kaupluses leidis informatsioon kinnitust.

“Alkoholi ostmine nutikassat kasutades sai võimalikuks seoses sellega, et müüja ei täitnud kohustust nõuda ostjalt isikut tõendava dokumendi esitamist, veendumaks, et tegemist on täiskasvanuga,” lausus Antsaar.