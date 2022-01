Teisipäeva õhtul veidi enne kella viite on Kuressaare tennisekeskuse fuajees kedagi ootamas üksik spordikott nelja valge käepidemega sinise tennisereketiga. Kui kell saab viis, jõuab halli ka koti omanik Grete. Isa on spordikoti juba varem halli ära toonud. Grete enda päevakava on nii tihe, et mitme kotiga päev otsa ringi kolistada oleks lihtsalt vaevaline.