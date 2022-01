Haridustöötajate palgad on viimasel ajal Saaremaa vallas paljuräägitud teema. Vallavolikogu praeguse koosseisu esimene istung läks ajalukku sellega, et Kuressaare muusikakooli õpetajad käisid seal meeleavaldusega nende madalatele palkadele tähelepanu pööramas.

Saaremaa valla 2022. aasta eelarves on ette nähtud üldhariduskoolide õpetajate palgatõus 7,3% ehk 1412 euroni kuus, seeläbi tõusevad ka lasteaiaõpetajate palgad. Magistrikraadiga lasteaiaõpetaja töötasu on vallavalitsuse poolt samuti määratud 1412 eurot kuus ning bakalaureuse-, rakenduskõrghariduse ja nõuetele vastava muu haridusega lasteaiaõpetaja töötasu on 1271 eurot kuus.