Hanneloore möllamise tagajärgi alles koristatakse

Elektrilevi kommunikatsioonijuht Reimo Raja ütles, et Saaremaal on rikkeid parandamas kuus brigaadi.

Tema sõnul võib juhtuda, et osal majapidamistest õnnestub elektriühendus taastada kahjuks alles kolmapäeval. "Keerulisem on Järise ja Sõrve piirkonnaga, kus torm murdis liinidele palju puid ja tuleb ka murdunud maste taastada. Seal läheb taastamistöödega kauem, aga eesmärk on elektriühendus tagasi saada nii ruttu kui võimalik," rääkis Raja.