Eestis tuntuimat boliidi nähti 11. veebruaril 1976 ning see eriti hele boliid sai nime Balti boliid. Boliide on Eestis nähtud ka paarkümmend aastat tagasi ja Leedjärve sõnul peamiselt just Saaremaal.

"Ju siis saarlased on eriti agarad taevasse vaatajad," kostis Leedjärv vastuseks küsimusele, miks boliide on nähtud just Saaremaal. "Tõsisemalt rääkides on see statistika liiga väike, et midagi Eesti eri piirkondade kohta täpsemalt öelda. Ilmselt on paar viimast boliidi sattunud Saaremaa lähistele sobival kellaajal."