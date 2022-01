Vald tahab Abruka sadamasse suuremat parklat

Kuna Abruka saare püsielanike ja ka suvesaarlaste arv kasvab, suureneb ka sõidukite arv. Autod ei mahu Abruka sadama territooriumile enam ära ning need pargitakse lähedalasuvatele teedele. See on ohtlik liiklusohutuse seisukohast ja muudab laevale mineku ning laevalt tuleku ebamugavaks. Olukorra lahendamiseks tuleks parkimiskohtade arvu kahekordistada.