Koroona nakatumisnäit rühib ka Saaremaal ülespoole

"Koroonaviirusesse nakatumine suureneb kogu Eestis, sealhulgas Saaremaal," ütles abivallavanem Liis Juulik. "Oleme saanud terviseametist teada, et haiguskolded on kõigis Kuressaares koolides ja haigestunuid on ka haridusasutuste töötajate seas," selgitas ta.