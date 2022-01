Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul kuuluvad püsiasustusega väikesaarte nimistusse alla 100 km² suurused saared, kus elas eelneval aastal rahvastikuregistri andmetel minimaalselt kuue kuu jooksul püsivalt kokku vähemalt viis inimest. "Elu väikesaartel eristub suuresti oma tingimustelt ning on positiivne, et meil on inimesi, keda saareline eluviis kõnetab," ütles minister.