Vald kaalub ka Kaarma piirkonnale teenuskeskuse juhi palkamist

"See, et ühe piirkonna, st Kaarma muresid on püütud lahendada nelja erineva teenuskeskuse kaudu, oli küll hea algatus, aga paraku ei ole välja vedanud," lausus abivallavanem Koit Voojärv.

Ta tõi näiteks Laadjala ja Mändjala, mille elanikud tajuvad, et on valla vaateväljast nagu kõrvale jäänud. "Selline eestkõneleja või ankur on puudu, kes tagaks kasvõi selle, et ka Kaarma piirkonna lapsed saaksid oma jõulupakid õigel ajal kätte," rääkis ta.