Energiakulude hüvitisi on makstud üle saja tuhande euro

Energiakulude hüvitamise taotlusi hakkas Saaremaa vallavalitsus vastu võtma 13. jaanuarist. Vallavalitsuse energiakulude hüvitamise projektijuhi Thea Raiga sõnul on veidi enam kui poole kuu jooksul esitatud 1101 taotlust.

"31. jaanuari seisuga on välja makstud 783 taotlust kogusummas 100 391 eurot," lisas ta.

Muhu valla sotsiaalnõunik Anneli Tõru ütles, et neile oli eilse seisuga laekunud 75 energiakulude hüvitamise taotlust. Neist vaid kaks on jäänud rahuldamata, kuna ei vastanud rahandusministeeriumi tingimustele.

Energiakulude hüvitisi on Muhus jaanuari lõpu seisuga makstud ca 13 000 eurot. "Saaremaaga võrreldes alustasime taotluste vastuvõtmist veidi hiljem, 17. jaanuaril," rääkis Tõru.

"Kui võtta aga arvesse Saaremaa ja Muhu elanikkonna suurust, on proportsioonid enam-vähem paigas."

Thea Raik ütles, et taotluste menetlemine kulgeb suhteliselt kiiresti. "Korrektselt esitatud taotluse menetlemiseks kulub keskmiselt 20 minutit," lausus ta.

"Kui taotlus on aga puudulikult esitatud, läheb aega loomulikult rohkem, sest tuleb taotlejaga suhelda ja hankida täiendavaid dokumente."

Maagaasi ja kaugkütte arveid Saaremaal ei hüvitata, sest maagaasi siin ei kasutata, kaugkütte hinnad ei ole aga muutunud või kui on muutunud (näiteks Kuressaare võrgupiirkonnas), siis ei ületa lõpphind kehtestatud piirmäära 78 eurot/MWh.

Energiakulude toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt kuni viis kuud. See tähendab, et veebruaris 2022 saab toetust taotleda 2021. aasta septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas.