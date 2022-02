Merilin Mälk saab enda võistlemisele ise teleri kaudu kaasa elada

Nii nagu positiivse PCR-testi andnud Elysal, on ka haigestunud Merilinil võimalus osaleda poolfinaalis muusikavideoga, teatas ERR. Mõlemad artistid on lubanud kodudest saata kaasaelajatele video teel ka tervitused.

"Me täiega võistleme, et saada finaali, et ma saaksin seda lugu päriselt live'is esitada nagu ma olin planeerinud, harjutanud mitu kuud," kirjutas Merilin Instagramis. "Me nägime nii palju vaeva ja siis ma jäin lihtsalt haigeks. Mul on ka minikleit, mida ma tahtsin nii väga selga panna," teatas ta.