Kuressaare Soojuse juhatuse liige Paul Leemet ütles kommentaariks, et on majanduselus toimuvaga kursis. Tema sõnul liigutab suur nõudlus hakkpuitu Saaremaalt kindlasti ka mandri poole. "Praegu me tooraine nappust veel ei tunneta, kuid ega meil seda ülearu palju ka ei ole," lisas ta.