Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhatajaks valiti Piret Tenno

„Konkurss Saaremaa vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja ametikohale oli tihe ja sellel osales palju tugevaid kandidaate,“ ütles abivallavanem Maire Käärid.

Piret Tenno kasuks rääkis abivallavanema sõnul see, et tal on sotsiaaltööalane magistrikraad ja ta on töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas kohalikus omavalitsuses – Kuressaare Linnavalitsuses – kokku üle 17 aasta.

Alates 2015. aastast juhib Piret Tenno Saaremaa suurima kooli – Kuressaare Nooruse Kooli – tugisüsteeme ja koordineerib hariduslike erivajadustega õpilaste õpet.

„Piretil on kutsumus ja sügav sisemine soov teha tööd, mida ta on tegelikult kogu aeg armastanud ja tema sooviks on panustada taas meie inimeste elu väärikamaks muutmiseks,“ rääkis Maire Käärid.

„Piret on inimene, kes oma eelnevate töökohtade kaudu on pidanud olema pidevas arengus. Probleemidele lahenduste leidmine, teenuste arendamine ja kaasajastamine on olnud tema igapäevatöö osa. Lahendustele orienteeritus on olnud tema peamine moto. Kindlasti see moto toetab teda ka sotsiaalosakonna juhataja ametis.“

Piret Tenno sõnul on tema töö koolis olnud põnev ja väljakutseid täis, kuid nüüdseks on ta mõistnud, et ta süda kuulub pigem sotsiaalhoolekande valdkonda.

"Tunnen, et olen saanud vahepeal kõrvalseisjana seda arengut näha ja hinnata. Ühendvald on kindlasti suutnud inimestele pakkuda rohkem võimalusi, kui seda mõni väike vald üksi oleks suutnud. Arenguruumi siin kindlasti on, aga see ongi meie töö põnevaim osa – leida viise ja võimalusi olemasolevat täiustada."