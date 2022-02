Kooli juures oleva jalakäijate silla lammutamise plaan on Rauna sõnul juba Salme valla ajast. Toona jäi see ootama uue silla ehitamise järele. Osavallakogus on varem arutatud, et kas peaks ehitama ka uue jalakäijate silla, kuna sillaga on seotud näiteks kooli keskküttetorustik ja ka kanalisatsioonitorud. Nüüd on jõutud arusaamale, et mõistlik oleks sild lammutada ning teha kooli tulijate jaoks jõekaldale 50-meetrine kergteelõik, mis viiks nad suurele sillale.